 

Трамп назвал флаг Конфедерации символом гордости американского Юга

19.07.2020, 19:02, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье, не стал говорить, что флаг Конфедерации является оскорбительным символом. По словам Трампа, этот флаг является источником городости для людей, которые любят Юг США.

В интервью телеканалу Fox News президента спросили, считает ли он оскорбительным флаг, в котором большинство американцев видят символ рабства и угнетения.

«Это зависит от того, о ком вы говорите, – ответил Трамп. – Когда люди с гордостью демонстрировали флаги Конфедерации, они не имели в виду расизм. Они любят свой флаг, он символизирует Юг [США]. Они любят Юг. Я бы сказал, что это проявление самых разных свобод, и это – свобода слова».

В прошлом Трамп проявлял симпатию к флагу и символам Конфедерации в Гражданской войне в Америке 1861-1865 годов. В 2017 году он осудил снос памятников конфедератам, возложив вину на «обе стороны» в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, после протестов против сноса памятника генералу конфедератов Роберту Ли.

Ранее в этом месяце президент осудил запрет гоночной ассоциации NASCAR на демонстрацию флага Конфедерации на своих мероприятиях.

Разойдясь во мнениях с несколькими однопартийцами-республиканцами, Трамп пообещал наложить вето на ежегодный Закон об ассигнованиях на национальную оборону, если в него будет включена поправка о переименовании военных баз, названных в честь генералов Конфедерации.

«Мы побеждали в мировых войнах, отправляясь с этих военных баз, и я не собираюсь менять свою позицию. Не собираюсь», – заявил Трамп в интервью, записанном в пятницу.





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