 

Шарлиз Терон получила серьезные травмы на съемках боевика “Бессмертная гвардия”

19.07.2020, 18:58, Разное

Выражение “наша служба и опасна, и трудна” применимо не только к правоохранительным органам, но и, например, к киноиндустрии. Так актриса Шарлиз Терон, которую можно увидеть в боевике “Бессмертная гвардия” на платформе Netflix, украсила обложку журнала Stellar и рассказала в интервью, что после съемок проекта ей понадобится три операции – столько серьезных травм она получила.

Шарлиз ТеронПо словам Шарлиз, спустя пять недель съемок она сильно повредила руку, не чувствовала ее, но продолжила работать:

Я не понимала, насколько серьезную травму получила. Поэтому решила бороться и разобраться с этим потом.

Кроме того, Терон порвала связку на большом пальце и обратилась за помощью только спустя пять дней после инцидента. Новой бедой стало защемление нерва на локте, как следствие – практически полное отсутствие контроля над рукой:

Я не чувствовала ее и не могла нормально двигаться. Тогда мы снимали сцены, когда мне нужно было скакать верхом на лошади. Было сложно… Только когда мы закончили съемки проекта, я поняла, что нуждаюсь в трех операциях.

Шарлиз Терон в ленте “Бессмертная гвардия”Стоит отметить, что труды Терон не прошли даром. “Бессмертная гвардия” уже вошла в десятку самых популярных фильмов на Netflix из линейки “Оригинальный контент”. В первые четыре недели после премьеры картину посмотрели 72 миллиона домохозяйств. Режиссер проекта, Джина Принс-Байтвуд, стала первым темнокожим режиссером, фильм которого вошел в подобный рейтинг.





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