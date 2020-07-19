 

В МИД Великобритании “абсолютно уверены”, что Россия пытается похитить данные о разработке вакцины против COVID-19

19.07.2020, 18:54, Новости дня

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб “абсолютно уверен”, что российские шпионы пытаются саботировать или украсть исследования вакцины против коронавируса, которые проводят британские ученые. Об этом он сказал 19 июля в интервью Sky News.

Он не уточнил, сумели ли хакеры похитить какую-либо информацию, но саму попытку назвал “возмутительной и предосудительной”. На фоне стараний всего мира преодолеть пандемию такие действия являются “вопиющими”, заявил Рааб.

По его словам, за кибершпионами стоят наивысшие уровни Кремля. Лондон делает все, чтобы предупредить научные организации о попытках взлома, а также добивается, чтобы мир узнал “природу предосудительного поведения”, добавил Рааб.

Он убежден, что Москва будет отрицать кибератаки на разработчиков вакцины так же, как отрицала применение химического оружия в Солсбери в 2018 году.

Национальный центр по кибербезопасности Великобритании и американское агентство CISA 5 мая заявили о росте числа хакерских атак на организации, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса. 16 июля в Лондоне заявили, что связанная со спецслужбами РФ хакерская группировка APT29, также известная под названиями The Dukes и Cozy Bear, осуществила атаки на несколько организаций, которые занимаются разработкой вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Великобритании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие обвинения для России неприемлемы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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