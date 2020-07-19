 

ВСУ начали выводить с передовой иностранных наемников из Донбасса

19.07.2020, 18:53, Новости дня

Украинское командование начало выводить иностранных наемников с позиций у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, зарубежные бойцы участвовали в конфликте на стороне Киева.

«С целью недопущения в дальнейшем скандалов, связанных с участием иностранных граждан в составе подразделений ВСУ, участвующих в конфликте в Донбассе, командующий операцией Объединенных сил Кравченко отдал указания на немедленный вывод всех иностранных граждан с передовых позиций с последующей их отправкой в центральные регионы страны», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, Осадчий отметил, что украинское военное руководство поставило пресс-службам оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» и «Восток» задачу вместе с телевизионщиками найти и удалить видеоматериалы с передовой, на которых запечатлены иностранцы в составе подразделений силовиков.

Напомним, 11 июля на линии соприкосновения в Донбассе подорвался автомобиль с военнослужащими ВСУ. Грузовик с военными, по данным Народной милиции республики, подорвался в районе города Попасная.

В начале июля в ЛНР заявили о перехвате беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе. По данным силовых ведомств республики, аппарат вел наблюдение за миссией ОБСЕ.





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