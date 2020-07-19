Мнение: Хочу как Шойгу! Где отдыхает Министр обороны России?

19.07.2020, 18:32, Разное



Интересно, что сказала бы Ксения Анатольевна Собчак, что недавно сделала даже целое большое «кино» про армию России и своей заботе о «несчастных» призывниках, если бы узнала, куда ездит отдыхать Сергей Шойгу? Да и одного очень красивого бьюти-блогера, который теперь еще тревел-блогер, что так любит показывать широкую жизнь чиновников и не стесняется не менее широкой своей на деньги с завтраков доверчивых школьников – что-то не слышно. А между тем…



А между тем Сергей Шойгу уехал в отпуск в Республику Тыва. Что, конечно, крайне неожиданно на фоне истерик многих наши сограждан, которым в Турцию не дали съездить, чтобы напившись орать «Тагил» и не разрешили попасть в Европу, которая сегодня больше похожа на один большой чумной барак. Впрочем, когда это останавливало тех, кому даже грязь в Милане кажется более светлой и качественной?



Но, вот, Министр Обороны России без пафоса поехал в свои несколько дней отдыха на свою малую родину. И, конечно, это даже на фотографиях выглядит красиво, для тех, кто понимает, как классно в местах, где очень тихо, где свежий воздух, где можно расслабиться от каждодневной городской суеты.



Кстати, оказывается, Шойгу ездит в Тыву каждый год. Рыбалка, охота, сбор грибов – это все, безусловно, очень контрастирует с постоянным желанием многих «пошопиться», но в свою очередь доказывает, насколько у нас серьезные первые люди страны. Которые вот как раз свою страну знают куда лучше, чем многие из нас. А ведь Россия действительно богата не только недрами, но и пейзажами и местами для отдыха. Кстати, бардак с коронавирусом действительно дал толчок для развития отечественного туризма, главное не упустить момент.

И, конечно, один вопрос: где такой спортивный костюмчик прикупить, как у Сергея Кужугетовича?

Счастья вам.