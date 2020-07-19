Умер заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров

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19.07.2020, 18:30, Новости дня

Заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров, стоявший у истоков создания авиации МЧС России, умер в Москве на 72-м году жизни, сообщили в пресс-службе МЧС.

«18 июля на 72-м году ушел из жизни Рафаиль Закиров, заслуженный военный летчик России. Он был создателем авиации МЧС России», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В 1995 году Закиров возглавил Управление авиации МЧС, создав с нуля авиационное подразделение ведомства. Все принимаемые на вооружение министерства воздушные суда он тестировал лично. В качестве конструктора Закиров участвовал в разработке водосливных устройств для тушения пожаров ВСУ-5 и ВСУ-15 и для борьбы с разливами нефти ВОП-3. Он же создал выливной авиационный прибор (ВАП), устанавливаемый на Ил-76 для тушения пожара. Ил-76 стал одним из самых крупных противопожарных самолетов в мире, так как благодаря ВАП он за один раз может сбросить 42 тонны воды.

При Закирове авиация МЧС пополнилась и новым самолетом- амфибией Бе-200ЧС. В 2010 году именно Рафаиль Закиров проводил блиц-инструктаж Владимира Путина, когда тот сел за штурвал второго пилота самолета-амфибии Бе-200 во время тушения крупных пожаров в Центральной России.

Уточняется, что прощание и похороны состоятся 21 июля на Мытищинском мемориальном кладбище.





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