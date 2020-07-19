 

В МЧС прокомментировали возникновение запаха газа в Нижнем Новгороде

19.07.2020, 17:53, Новости дня

Спасатели выясняют причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде, на данный момент информации по утечке не поступало, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Информация по поводу концентрации запаха газа в Нижнем Новгороде уточняется. Источник запаха и причины устанавливаются», – отмечается на сайте ведомства.

Так, на данный момент пожарно-спасательные подразделения по области направлены для проверки газовых заправочных станций города на предмет утечек.

«При взаимодействии с ГУ НЦУКС проверяется информация о возможных авариях и утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям», – говорится в сообщении.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Тренер “Крыльев” Божович: после такого поражения трудно найти слова

27.06 / США попытались напугать Китай российскими ракетами

26.05 / “Бавария” не позволила “Боруссии” приблизиться к себе в чемпионате Германии

28.05 / В Петербурге с 1 июня снимут часть ограничений, связанных с пандемией

22.05 / Порошенко стал фигурантом дела о контрабанде картин русских художников

29.05 / Новый Toyota Land Cruiser Prado получит версию кроссовера

16.05 / Трамп собрался уволить генинспектора госдепартамента США

28.06 / Штаб: попытки атаки на систему онлайн-голосования не повлияли на результат

15.05 / Самолеты рекомендовали заполнять не более чем наполовину

31.05 / Роспотребнадзор отчитался о производстве тестов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска