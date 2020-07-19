 

В Харькове произошла стрельба, ранения получили два человека – полиция

19.07.2020, 17:51, Новости дня

В Харькове произошла стрельба с пострадавшими. Об этом 19 июля проинформировала полиция Харьковской области.

“В результате события двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу. Сообщение о пострадавших в переулке Костюринском поступило в Основянский отдел полиции из скорой помощи”, – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция ищет свидетелей и очевидцев конфликта.

Местное издание NewsRoom уточняет со ссылкой на очевидцев, что инцидент произошел ночью 19 июля в клубе Panorama. Якобы во время драки “неизвестный пострелял двоих то ли погранцов, то ли СБУшников”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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