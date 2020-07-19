Трамп назвал книгу своей племянницы лживой
19.07.2020, 17:48, Новости дня
Президент США Дональд Трамп назвал книгу своей племянницы Мэри Трамп ужасной и лживой, сообщается в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в воскресенье.
«Ее (Мэри) трудно назвать любимчиком в нашей семье. Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии. Я бы никогда не сказал этого, если бы она не написала книгу, которая настолько глупая, ужасная и лживая», – передает ТАСС слова главы Соединенных Штатов.
Он также подчеркнул, что его племяннице должно быть стыдно за то, как она в своей книге отзывается о его отце Фреде Трампе и его матери Мэри Энн.
«Мне больно больше из-за нападок на отца и отсутствия доброты по отношению к моей матери (в этой книге)», – добавил президент.
Кроме того, он отметил, что проводил со своей племянницей «очень мало времени».
Ранее СМИ опубликовали выдержки из книги «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».
Автор книги называет Трампа «социопатом». По ее словам, «гордыня и невежество» Трампа угрожают США, а эго президента «очень хрупкое и нуждается в постоянной подпитке».
Позднее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сказала, что книга содержит «смехотворные и абсурдные утверждения». По ее словам, заявления Мэри Трамп «не имеют абсолютно никакого отношения к правде».
Напомним, она рассказала о сложных отношениях Трампа с отцом. Мэри Трамп обвиняет Дональда и Фреда Трампов в причастности к смерти ее отца – Фреда Трампа-младшего, который страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа.
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