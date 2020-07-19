О проблемах современной российской судебной экспертизы Анатолий Владимирович Фурсов

19.07.2020, 15:53, Разное

Анатолий Фурсов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» пояснил нашему изданию о том, какие проблемы с назначением экспертиз в ходе следствия испытывает сегодня адвокатский корпус.

По словам юриста, формально, адвокат сегодня может заказать любую экспертизу и привлечь любого эксперта, но это делается через судебное ходатайство, которое практически всегда остается без внимания суда. Какие экспертизы необходимо провести и кого из экспертов привлечь к их проведению, сегодня в полной мере решает только обвинение. Вместе с тем, привлекаемые эксперты наделяются весьма большими полномочиями. Они могут знакомиться с материалами дела, касающимися предмета или вопроса исследования, проводить опросы участников событий и так далее. Вместе с тем, эти эксперты несут так же и всю полноту ответственности относительно своего заключения, вплоть до уголовной. Такая мера ответственности очень оправдана, так как от экспертного заключения практически всегда зависит вердикт судьи. В профессиональной среде заключение экспертизы даже называют «научным приговором».

Однако однобокое привлечение экспертов не дает формирования целостности картины, убежден Анатолий Фурсов. Следствие чаще действует в своих интересах, нежели в интересах подсудимого. Конечно, адвокат может вызвать в суд любого эксперта, но его выступление будет приравниваться скорее к частному мнению простого обывателя, чем к экспертному заключению. Что справедливо, ведь он не имел возможности проведения полномасштабной экспертизы, а значит и его выводы не могут быть корректны в полной мере. Поэтому, часто современный суд решает дело согласно однобоким доказательствам, что приводит к совершению массы судебных ошибок. Для примера можно привести лиши несколько цифр. Ежегодно в РФ слушается около миллиона судебных дел. В эти процессы вовлечено по несколько миллионов человек. Число экспертиз, которые заказываются следователями, так же приближается к двум миллионам.

Это ущемление прав адвокатского корпуса стало темой обсуждения на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Председатель комитета по защите прав человека, известный адвокат Генри Резник, довел до президента позицию адвокатского корпуса на эту тему. Президент согласился, что подобное положение дел ущемляет права стороны защиты в процессе и может стать причиной возникновения огромного количества судебных ошибок, из-за которых пострадают невиновные люди.

Глава государства поручил разработку изменений в действующее законодательство, согласно которым права по назначению экспертиз стороной защиты будут соблюдены. Заняться данным вопросом должны были представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и адвокатского корпуса. Как пишет Генри Резник, по состоянию на первое июля положение дел в данном совещательном органе никак не изменилось, и никаких подвижек в реализации поручения президента не предвидится. Возможно всему виной пресловутая пандемия коронавирусной инфекции, которая спутала не мало карт по всему миру, время покажет.

Для усовершенствования действующей системы следствия, функции первичного следствия необходимо передать судебным следователям, считает Анатолий Фурсов. Юрист уверен, что современной отечественной юриспруденции пойдет на пользу восстановления института судебных следователей, который был учрежден в Российской империи реформой 1864 года, которую проводил император Александр II.

Институт судебных следователей не является чем то экзотичным в современно мире. Он достаточно хорошо развит в таких странах как Бельгия, Греция, Испания, Нидерланды, Франция, Хорватия, а так же в целом ряде постсоветских стран.

Преимущества системы судебных следователей заключается в том, что следствие ведут беспристрастные юристы, подчиняющиеся только судебным палатам, и не имеющие профессиональных деформаций сотрудников полиции.

В заключении Анатолий Фурсов отметил, что до тех пор пока в Росси не будет решен вопрос о назначении экспертиз стороной защиты, судебное производство в стране будет носить обвинительный характер.

По информации https://www.kp.ru/daily/27157.5/4255539/