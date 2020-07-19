 

Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку

19.07.2020, 15:53, Новости дня

Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов подал в отставку. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Провалили игру. Есть решение – я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока, надо двигаться дальше», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» стали первыми финалистами Олимп – Кубка РФ по футболу сезона-2019/20, обыграв екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1. На матче присутствовали 3407 зрителей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Жаркую погоду признали неспособной остановить коронавирус

02.06 / Вступил в силу временный запрет на импорт топлива в Россию

02.06 / Минобороны контролирует высокую активность США и НАТО у российских границ

05.06 / Число жертв коронавируса в мире приближается к 400 тысячам

26.06 / Обновленный Volkswagen Polo едет к российским дилерам

04.07 / Украина в июле подпишет меморандум о получении макрофинансовой помощи ЕС в размере €1,2 млрд – Шмыгаль

17.05 / В Израиле прекратился 18-месячный политический кризис

05.06 / Украина договорилась с Польше о новом виртуальном пункте передачи газа

20.06 / Лысый стал главой Госуправления делами Украины

09.06 / Глава Удмуртии рассказала о механизме работы со сложными вопросами от врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска