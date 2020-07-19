Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку

19.07.2020, 15:53, Новости дня

Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов подал в отставку. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Провалили игру. Есть решение – я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока, надо двигаться дальше», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» стали первыми финалистами Олимп – Кубка РФ по футболу сезона-2019/20, обыграв екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1. На матче присутствовали 3407 зрителей.