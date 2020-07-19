Роспотребнадзор установил новые требования в сфере общепита

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19.07.2020, 15:48, Новости дня

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания, разработанные в рамках «регуляторной гильотины» и призванные заменить подзаконные акты, которые потеряют силу в 2021 году.

По новым правилам, заведения общепита не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара – чаевые, комиссии и другие. В случае нарушения потребитель сможет потребовать вернуть уплаченную на такие расходы сумму, опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также в проекте закреплена возможность дистанционного оформления заказа. Так, кафе или ресторан должны предоставлять клиентам ссылку на электронную книгу отзывов и приложений. При этом записи из нее можно удалить только спустя полгода с даты внесения или, если в тексте содержится ругань, оскорбления или другая запрещенная законом информация.

Кроме того, заведение также обязано показывать клиентам информацию об услугах – в том числе цену услуг и условия оплаты, сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов и витаминов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они будут действовать в стране до 1 января 2021 года.





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