От Сергеенко в кутюре до Расковаловой в полях: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

19.07.2020, 15:46, Разное

Ulyana Sergeenko Couture

Модный Дом Ульяны Сергеенко рад поделиться лукбуком коллекции Ulyana Sergeenko Couture осень-зима 20/21, онлайн-релиз которой состоялся на площадке Недели высокой моды в Париже. В образ героини лукбука элегантно вписан основной элемент концепции бренда – оставаться собой, с легкостью меняя декорации, города, порой даже времена и эпохи, а иногда только настроение. Гардероб от Ulyana Sergeenko состоит из всегда уместных платьев, безукоризненно сшитых пиджаков, костюмов-двоек, чья сложность скрыта качественными материалами, исключительным кроем и искусным пошивом. В этом сезоне демонстрация мастерства и тканей с дорогим финишем вызывает бескомпромиссный отказ от цвета. Актуальным ходом в стилистической игре становится использование различных техник кружевоплетения – Крестецкая строчка и старинное Волгоградское ручное плетение. Кружево находит свое место и в качестве отделки на карманах жакетов, и основного материала для белоснежного свадебного платья в пол, и самого “близкого” к сердцу элемента одежды – стеганого бюстгальтера с плетеными вставками и аппликациями. Увесистой точкой в каждом образе становятся моно-серьги в виде пышных кружевных гвоздик, устойчивые лодочки на высокой шпильке, застенчиво приоткрывающие пальцы ног, бархатные сумочки, усыпанные обильной вышивкой, и невесомые сетчатые перчатки. Как итог, коллекция в лучших традициях Ulyana Segeenko – элегантно, роскошно, драматично.

Like Yana

Несмотря на все запреты, лето никто не отменял, и героиня демократичной линии Like Yana модного дома Yana Яны Расковаловой будет блистать независимо от того, где она проводит свои жаркие будни. Resort-капсула с характерным идеальным кроем, передавшимся от кутюрной линии, однако, получилось максимально отпускной. Помимо легких сарафанов с юбками-ярусами, Яна предлагает обратить внимание на силуэтные платья-мини на кнопках с вырезом каре. В качестве декора появляется нежная строчка крестиком в виде розочек, объемные рукава-буфы, призванные добавить легкость и игривость. Последняя с лихвой отыгрывается на комплектах с рубашками и шортами с леопардовым принтом. Тему сафари поддерживают стройнящие джинсы-клеш в духе 70-х. Кроме того, резортную коллекцию пополняют хлопковые и шелковые пижамы, которые из сезона в сезон продолжают свое победное шествие из спален – на улицы большого города. Аксессуары в лице соломенных шляп с лентами и бирюзой, сумок в виде сердец и украшений из серебра поддерживают основное настроение капсулы.

Yanina Couture

Что если заменить “страшно” на “страшно интересно”? Новые времена пугают и будоражат одновременно, отрывают от привычного и доступного и заставляют провести полную переоценку модных “китов” – свободы и смелости. Кутюрная коллекция осень-зима 20/21 бренда Yanina воспевает неугасающую жизнь, в которую триумфально возвращается элегантная и нежная героиня. Освободившись от всех правил, она с легкостью миксует леопард и зебру, кожу и пайетки, бархат и сетку. Большой блок коллекции отдан буржуазным костюмам в стиле new look, обильно расшитым мерцающими пайетками. Тут и там выглядывают гепарды и зебры. Пятна жирафа из кожи и замши покрывают знаковые прозрачные платья. А черные пантеры из бисера тайно выслуживают свою добычу под прикрытием бархатного пальто. Черно-белую гамму разбавляет красная кожа из кричащих 80-х. Активную роль играют и аксессуары. Меховые шляпки-таблетки с вуалью, широкие усыпанные кристаллами ободки и кожаные маски с щепоткой таинственности и горстью неумолимой реальности.

ODOR

Новая осенне-зимняя коллекция ODOR – печальная костюмированная сказка дизайнера Никиты Калмыкова о безумно красивом юноше Нарчисе (с румынским произношением), живущем в типичном Восточно-Европейском городе среди визуального хаоса и отчаяния. В отличие от своего мифологического прообраза, герой смущается своей красоты, а внимание вгоняет его в краску. Он живет в маленькой темной квартире, словно цветок, скрытый от посторонних глаз. Полумрак комфортен ему, как и краткие поверхностные беседы, милые взгляды и отчаянные моменты близости. Картинка уже прорисовывается? Тогда продолжим.

Чтобы выжить, обедневшая семья Нарчиса продавала грубо срезанные детали фамильной одежды: расшитые полументы, манжеты и воротники, планки рубашек и кружевные подкрои. Такие ценности невыразимо жаль, поэтому мастера ODOR возвращают их на свои места, сохранив срезы, как историю, как напоминание. Рубахи-оверсайз с двусторонними деталями ODOR “воссоздает” из “постельного белья домотканого производства” семей-кочевников. Из детских воспоминаний о великоватой отцовской одежде рождаются костюмы-двойки с чужого плеча из шерсти глубоких практичных цветов с подкладом из бельевого хлопка. Былая нищета и скупость теперь воспринимается как ностальгия, создающая стиль из стеганых шерстяных ватников, вещей-конструкторов, кусков тканей, накинутых на плечи от холода и подцепленных булавкой.

Loom by Rodina

Команда бренда Loom by Rodina отмечает долгожданную отмену карантина и представляет новую капсульную коллекцию SS20, наполненную новым ощущением свободы и близости с человеком и природой. Основатель и дизайнер бренда Светлана Родина показывает воссоединение с “землей” на тактильном уровне через голые ступни, прикосновения, беззастенчивое расположение модели на сочной траве в окружении полевых цветов, ведь основная мысль съемки – органическое взаимодействие человека с природой. Она про то, что никакой онлайн не затмит теплых дружеских объятий, солнца, слепящего глаза, запаха травы и прохладу воды, окутывающую босые ноги. Выполненная на пленку съемка, напоминает наши собственные летние фотографии: простые, уютные, наполненные светом и ароматами.

Важный элемент философии бренда – sustainable-направление, которое диктует необходимые правила для нашего будущего, поддерживаемые дизайнером Светланой Родиной посредством выбора тканей из 100% натурального сырья.

Cocoshnick

В летнем сезоне Cocoshnick Headdress вдохновляются непрерывной связью между природой и человеком. Природная сила и красота завораживает, дает силы, а связь с ней привносит осознанность во все, что мы видим и делаем. Единство с ней дает нам ощущение “здесь и сейчас”. Дизайнер бренда Ольга Рузакова в качестве высшей цели видит создание аксессуаров, которые помогают достичь гармонии с собой и миром впоследствии. Помимо классических моделей из фетра, в капсульной коллекции представлены соломенные шляпы разнообразных геометрических форм: от знаковых канотье до ультрамодных широкополых с завышенной тульей и лохматыми краями, создающими игривую тень в жаркий солнечный день. Мастерами впервые были использованы деним, вельвет и хлопок с шелком. Цветовая палитра построена на игре контрастов, как и сама капсула, где легкость переплетений и строгость линий сливаются в благородном тандеме. Натуральные светлые оттенки: белый, бежевый и нежно-розовый, органично соседствуют с классическими темными. Особое внимание Cocoshnick Headdress уделяют качеству и использованию натуральных материалов.

FURFURZA

Бренд FURFURZA, который славится шубами и дубленками из овчины, каждое лето прекрасно показывает себя и с другой стороны. Дизайнеру Ксении Костевич особенно удаются легкие, девичьи платья из тонкого хлопка или шелка. Навеянные пасторальными пейзажами образы, в городе бренд рекомендует дополнять объемными ветровками и маскулинными пиджаками, не забывая напоминать себе о приближении дачных выходных, куда с радостью поедет и молочный пижамный костюм из 100% шелка. Все вещи FURFURZA заботливо произведены в Москве в собственной мастерской Ксении, которая не гонится за количеством, предпочитая работу над качеством и личный контакт с любителями марки в ее шоу-руме.

Текст: Анастасия Левит