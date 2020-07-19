 

Twitter удалил видео Трампа с песней Linkin Park

19.07.2020, 15:41, Новости дня

Администрация социальной сети Twitter удалила предвыборное видео, которым поделился американский президент Дональд Трамп. Запись была удалено из-за нарушения авторских прав, сообщает Reuters.

В видео звучала песня группы Linkin Park, потому видео было удалено по требованию компании-правообладателя Machine Shop Entertainment.

Трамп ретвитнул пост, опубликованный директором Белого дома по социальным сетям Дэном Скавино, после чего Twitter заблокировал пост президента, оставив пометку о “жалобе правообладателя”.

Конфликт между Twitter и Трампом начался в мае этого года. 26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ “против цензуры в соцсетях”.

29 мая Twitter разместил над постом главы Белого дома о протестах в Миннеаполисе информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость. При этом сообщение Трампа было закрыто для репостов и ему невозможно поставить лайк. Президент назвал действия сервиса микроблогов предвзятыми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Площади лесных пожаров в РФ уменьшились в шесть раз

31.05 / Медсестра из Москвы рассказала о своей командировке в Псков для борьбы с COVID-2019

27.06 / В результате стрельбы в Северной Осетии погиб человек

15.05 / Попова попросила Путина не прекращать строительство медцентров в регионах

22.05 / Путин назвал дату пикового среднего прироста числа случаев коронавируса в России

18.06 / Грузия обязала туристов сдавать тест на коронавирус

03.07 / “Стрела” упустила победу над “Енисеем-СТМ” в чемпионате России по регби

17.06 / Финляндия ответила на сообщения о планах Горбачева передать Карелию

19.06 / У проекта «Северный поток – 2» сменился директор

23.05 / “Два месяца осталось”. Резников объяснил, сколько времени есть на вывод российских войск с Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска