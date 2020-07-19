“Отомстили, отправив в нокаут”. В Днепре нашли мужчину, который избил женщину в маршрутке

19.07.2020, 15:41, Новости дня

18 июля в Днепре в маршрутке пассажиры избили женщину, которая заплатила за два места, чтобы рядом с ней никто не сидел. Об этом сообщило “Наше місто”.

По информации издания, женщина заплатила за два места и села на двойное сидение одна. Другим пассажирам маршрутки это не понравилось и началась словесная перепалка. Мужчина нанес женщине несколько ударов кулаком по лицу.

Другие пассажиры присоединились к избиению и оскорблениям женщины.

“Вытащили из маршрутки, разорвали футболку и избили. Никто за нее не вступился и водитель никак не отреагировал”, – сообщает издание.

Осторожно. Не видео присутствуют кадры насилия и нецензурная лексика.

ВИДЕОВидео: Наше Місто / YouTube

По информации “Днепр Оперативный”, мужчине который несколько раз ударил женщину в маршрутке “Виталию Л. уже отомстили, отправив его в нокаут”.

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Публикация от Днепр Оперативный (@dnepr_operative) 18 Июл 2020 в 12:46 PDT

“Полиция не нашла, зато выследили неравнодушные граждане: в Днепре чувака, который избил в маршрутке девушку, быстро вычислили и пояснили, что он Л. Виталий Валерьевич прилег отдохнуть на несколько минут после тяжелой поездки”, – говорится в сообщении.