 

Бутусов заразился коронавирусом

19.07.2020, 15:41, Новости дня

Тест на коронавирус, взятый у главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, оказался положительным. Об этом журналист написал в своем Facebook.

“Симптомы – температура 36,9–37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов – першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств”, – рассказал он.

Бутусов не знает, где мог заразиться.

“Я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного излечения”, – добавил главред “Цензор.НЕТ”.

У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в…

Posted by Юрий Бутусов on Pühapäev, 19. juuli 2020

В Украине по состоянию на утро 19 июля общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 58 842, выздоровели 30 879 человек, 1485 скончались. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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