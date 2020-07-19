 

«Химки» вышли в финал Кубка РФ по футболу

19.07.2020, 15:30, Новости дня

Подмосковные «Химки» стали первыми финалистами Олимп – Кубка РФ по футболу сезона-2019/20, обыграв екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1. На матче, который принимала «Екатеринбург-Арена», присутствовали 3407 зрителя.

Первый мяч в матче забил на 11-й минуте защитник Евгений Гапон. Также в составе «Химок» мячи забили полузащитник Александр Трошечкин (36-я минута) и нападающий Артем Полярус (37). У «Урала» на 74-й минуте отличился нападающий Андрей Панюков, передает ТАСС.

Отмечается, что подмосковный ФК во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России. В сезоне-2004/05 подмосковный клуб уступил ЦСКА (0:1) в финале национального кубка.

Во втором полуфинале Кубка РФ петербургский «Зенит» в воскресенье на домашней арене примет московский «Спартак». Начало матча в 18.30 мск. Финал национального кубка пройдет 25 июля на «Екатеринбург-Арене».





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