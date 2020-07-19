 

Турция передумала возобновлять авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

19.07.2020, 15:30, Новости дня

Власти Турции отменили возобновление авиаперевозок с Ираном, которое планировалось начать с 21 июля, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, передает агентство ISNA.

«Турция из-за ситуации с распространением заболевания отложила возобновление авиасообщения с рядом стран, включая Иран», – передает его слова ТАСС.

В субботу авиакомпания «Турецкие авиалинии» объявила о возобновлении полетов в Иран. Некоторые иранские авиаперевозчики также начали продавать билеты в Турцию.

Иран столкнулся со второй волной коронавируса. Так, с 14 июня началась новая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции страны, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая.

Ранее Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией. Посол Турции в РФ Мехмет Самсар заверил, что были предприняты все необходимые меры против эпидемии коронавируса как в аэропортах, так и на туристических объектах.





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