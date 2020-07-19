 

Личный фотограф Пугачевой показал архивный снимок Вайкуле и Леонтьева

19.07.2020, 15:23, Разное

Роман Родин – личный фотограф Аллы Пугачевой продолжает делиться эксклюзивными кадрами из архива. В своем микроблоге в Instagram Роман опубликовал уникальный кадр из прошлого. На фотографии Лайма Вайкуле строго смотрит на золотые часы Валерия Леонтьева, будто отчитывая его за этот аксессуар.

Автор снимка Роман Родин намеренно создал интригу, чтобы поклонники сами высказали предположения, а кто же на снимке?

“Хоть я и в Витебске, но обещанные фото из моего архива вот ставлю! Кто это???” – написал фотограф

В какой-то момент подписчики решили, что рядом с Лаймой Вайкуле не Валерий Леонтьев, а, скорее всего, певец Евгений Белоусов, но позже сомнения были развеяны.

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Публикация от Роман Родин (@romanrodin1959) 17 Июл 2020 в 8:53 PDT

Напомним, что Роман Родин известный режиссер, фотограф, лучший друг российских звезд. В своей социальной сети он довольно часто радует подписчиков редкими кадрами прошлых лет, которые почти никто никогда не видел. На фотографиях запечатлены звезды отечественной эстрады в разные годы. Тут мы можем наблюдать их не только в рабочей обстановке, но и во время личных встреч и отдыха.





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