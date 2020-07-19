Эсминец ВМС США направился в Черное море для участия в учениях с Украиной

19.07.2020, 15:16, Новости дня

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter держит курс в Черное море, где примет участие в совместных учениях с Украиной Sea Breeze-2020, которые проводятся уже в 20 раз, говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

«Ракетный эсминец USS Porter (DDG78) класса Arleigh Burke начал 19 июля 2020 года переход в Черное море для повышения региональной стабильности на море путем участия в проводимых США и Украиной 20-х учениях Sea Breeze 2020», – передает заявление Шестого флота ТАСС.

Учения пройдут с 20 по 26 июля, ожидается, что в них примут участие 2 тыс. военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из девяти стран: Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции, Франции и Украины.

В начале июля ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное. Черноморский флот начал отслеживать передвижение кораблей НАТО в акватории Черного моря.

Позднее Украина и НАТО условились усилить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе.