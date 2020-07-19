Сын Кличко собрался стать мэром Киева

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19.07.2020, 15:08, Новости дня

Старший сын мэра Киева Виталия Кличко Егор намерен участвовать в выборах на пост главы столицы Украины.

«Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», – подписал Кличко фото с сыном, опубликованное в Facebook.

Опубликовано Віталій Кличко Воскресенье, 19 июля 2020 г.

Напомним, нынешний глава украинской столицы ранее сообщил о своем намерении снова баллотироваться на выборах мэра Киева. В декабре прошлого года деятельность Кличко на посту главы Киева вызвала недовольство почти 50% жителей города.

Кандидатом на пост мэра Киева от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского стала депутат Верховной Рады Ирина Верещук.





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