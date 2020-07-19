Капитан итальянского корабля спас тонувших беженцев и попал под суд

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19.07.2020, 15:08, Новости дня

Экипаж торгового судна Asso Ventotto спас в Средиземном море более сотни беженцев. Их вернули в охваченную войной Ливию, а капитана и представителя судовладельца обвиняют в нарушении международного права.

В Италии перед судом впервые предстанет капитан судна Asso Ventotto, спасшего беженцев в Средиземном море и возвратившего их в охваченную гражданской войной Ливию. Он, а также представитель компании Augusta Offshore, владеющей судном, обвиняются в нарушении международного права, согласно которому гавани этой североафриканской страны не являются безопасными, передает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство AFP.

Отмечается, когда экипаж судна доставил беженцев в Триполи и передал ливийской береговой охране, он не сообщил о случившемся итальянскому центру по координации спасательных операций.

При этом в Augusta Offshore утверждают, что спасательные мероприятия были скоординированы с ливийскими властями, однако следователи не нашли этому подтверждений. Они приобщили к делу записи радиосвязи в качестве доказательств. Дата начала процесса пока не определена.





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