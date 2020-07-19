 

Российские военные во время внезапной проверки войск обезвредили ударные беспилотники

19.07.2020, 14:53, Новости дня

В ходе учений на полигоне Гудаута в рамках внезапной проверки боеготовности российские военные обезвредили ударные беспилотники, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«В рамках задач внезапной проверки боевой готовности подразделения радиоэлектронной борьбы во взаимодействии с радиолокационными пунктами российской военной базы Южного военного округа в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты», – передает сообщение РИА «Новости» ЮВО.

Военне использовали станции и комплексы радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе «Житель» и «Красуха».

«С помощью комплексов РЭБ специалисты дистанционно вывели «дроны» из рабочего состояния», – добавили в пресс-службе ЮВО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.

В мероприятиях по проверке боеготовности примут участие РСЗО «Торнадо-С», а также ЗРК С-400, С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Было также опубликовано видео внезапной проверки войск.





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