Нетаниягу раскритиковал демонстрантов за использование флага ООП на протестах

19.07.2020, 14:53, Новости дня

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал демонстрантов за то, что они принесли на акцию протеста флаг «Организации освобождения Палестины» и назвал их действия позорными.

«Флаг Палестинской автономии на демонстрации, организованной Эхудом Бараком, является позором», – написал он в своем Twitter.

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— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 19, 2020

Тем временем, бывший премьер-министр Эхуд Барак высказался по поводу поведения Нетаниягу после выступления.

«Нетаниягу бредит, запаниковал и смущен, поэтому он обращается к подстрекательству и фальшивым новостям. Это не палестинцы. Это люди Израиля, выходящие на улицы. Потому что нет ни хлеба, ни денег, ни демократии. Есть неоплачиваемый отпуск», – передает его слова портал MIGnews.com со ссылкой на израильские СМИ.