Кличко рассказал, какой подарок на день рождения приготовил ему старший сын
19.07.2020, 14:37, Новости дня
Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook написал, что старший сын Егор заявил о своем желании баллотироваться в мэры столицы.
“Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно”, – отметил столичный мэр.
Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно :)))
Posted by Віталій Кличко on Pühapäev, 19. juuli 2020
Сегодня Виталий Кличко отмечает 49-й день рождения. Его старший сын Егор Кличко родился в 2000 году.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.
Кличко является мэром Киева с июня 2014 года. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.
В праймериз от партии “Слуга народа” участвовали четыре нардепа: Александр Качура, Александр Дубинский, Ирина Верещук и Николай Тищенко.
16 июля Верещук опередила четырех конкурентов на внутрифракционных праймериз и стала кандидатом в мэры Киева от “Слуги народа”.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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