Лондону посоветовали ждать жесткого ответа Пекина после запрета Huawei

19.07.2020, 14:30, Новости дня

Лондону следует ждать жесткой реакции Пекина после отказа Великобритании от сотрудничества с китайской компанией Huawei и на фоне других сложностей в отношениях с КНР, пишет Daily Express со ссылкой на мнение профессора Стива Цанга.

«Китайское правительство воздерживалось от ответа до принятия решения по Huawei. Теперь же, когда все решено, они накажут нас как за предложение по гражданам заморских территорий, так и делу Huawei. Потенциально они могут указать Huawei остановить поставки всех элементов 5G, а также запчастей для сетей 3G и 4G», – передает слова профессора RT.

Цанг допустил, что Пекин может оказать давление на британские компании в Китае или Гонконге, начнет задерживать подданных Соединенного королевства, а также ограничит сотрудничество с британскими учреждениями. «Все будет зависеть от того, чем они сочтут возможным пожертвовать и что причинит нам урон», – отметил эксперт.

«Британская сторона воспользовалась темой необоснованных рисков в качестве предлога для сотрудничества с Соединенными Штатами, нарушив взятые на себя соответствующие обязательства. Никакие решения и действия не должны остаться без последствий», – заявляла ранее официальный представил МИД Китая Хуа Чуньин.

Напомним, Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G. С 31 декабря британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei.

Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к «чувствительным» частям сети, связанным с национальной безопасностью.

Позже правительство Великобритании попросило Японию помочь в строительстве телекоммуникационной сети 5G после отказа от использования оборудования Huawei.