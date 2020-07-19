Ученый раскрыл подробности испытаний российской вакцины от COVID-19

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19.07.2020, 14:30, Новости дня

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса.

Все участники эксперимента: те, кого уже выписали, и те, кто еще находится под наблюдением врачей в стационаре, чувствуют себя хорошо, передает РИА «Новости».

«Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», – отметил Тарасов.

Уточняется, что добровольцев из второй группы планируют выписать из медучреждения в понедельник.

Напомним, 15 июля первая группа добровольцев, тестировавшая разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцину против коронавируса, была выписана из клиники. Как отметила главный исследователь Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцинный препарат.

Напомним, в воскресенье директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов заявил, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено.

Директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа.





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