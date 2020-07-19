В Башкирии продолжают тушить пожар в Бурзянском районе

19.07.2020, 14:30, Разное

В Башкирии сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, возникший в Бурзянском районе. Для ликвидации огня пришлось привлечь допсилу с различных гарнизонов.

Представители Кумертауского, Уфимского, Белорецкого и Стерлитамакского гарнизона на самолете облетели горящие леса и ликвидировали на пути огня горючие материале. На данный момент в районе фиксируется пять пожаров, из них потушен пока только один, еще один удалось локализовать.

Всего в тушении огня задействованы 350 сотрудников МЧС и свыше 100 единиц спецтехники. О площади возгорания пока ничего не говорится. Известно, что оно произошло в скальных частях, где нельзя использовать крупную пожарную технику. В связи с этим сотрудникам МЧС приходится задействовать ручные средства. В самом Бурзянском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.