 

В Башкирии продолжают тушить пожар в Бурзянском районе

19.07.2020, 14:30, Разное

В Башкирии сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, возникший в Бурзянском районе. Для ликвидации огня пришлось привлечь допсилу с различных гарнизонов.
Представители Кумертауского, Уфимского, Белорецкого и Стерлитамакского гарнизона на самолете облетели горящие леса и ликвидировали на пути огня горючие материале. На данный момент в районе фиксируется пять пожаров, из них потушен пока только один, еще один удалось локализовать.

Всего в тушении огня задействованы 350 сотрудников МЧС и свыше 100 единиц спецтехники. О площади возгорания пока ничего не говорится. Известно, что оно произошло в скальных частях, где нельзя использовать крупную пожарную технику. В связи с этим сотрудникам МЧС приходится задействовать ручные средства. В самом Бурзянском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Мнение: Читательский парадокс

16.07 / Мнение: Митинг “в поддержку армии” в Баку

08.06 / Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

05.06 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июня 2020 года

31.05 / Личное: Ошейник для писечки

04.06 / Стоматологи создали технологию выращивания собственных зубов за 9 недель

21.05 / Режиссеры “Великолепного века” снимают сериал о современнике султана Сулеймана

19.05 / У жителя Подмосковья обнаружили склад оружия

05.06 / Мнение: Письмо: “Он иногда так смотрит”

28.05 / “Дворец наслаждений” и велопрогулки с гаремом: новые подробности роскошного карантина короля Таиланда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска