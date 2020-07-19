 

Профессор: Самой эффективной защитой от коронавируса в метро является маска и антисептик

19.07.2020, 13:53, Разное

Самой эффективной защитой от заражения коронавирусном в метро является маска и антисептик. Об этом заявил профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун.
Эксперт прокомментировал предложение власти Южной Кореи поставить бесконтактные турникеты в метро. По его мнению, существуют более действенные способы защитить пассажиров от заражения. Оказалось, бесконтактные технологии в метрополитене не могут обезопасить граждан, так как степень защиты турникетов минимальная и чересчур поверхностная. Однако для действительно эффективной борьбы с коронавирусом пассажирам лучше пользоваться защитными масками, считает специалист. Также при выходе из метро очень важно использовать антисептик, информирует Слово и Дело.

Профессор отметил: изначально необходимо поработать над тем, чтобы все пассажиры во время пребывания в вагоне метро были в масках, а сразу после выхода из него мыли руки или использовали дезинфицирующее средство.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / На Москву надвигается ураган

28.06 / В Индии родилась девочка без рук и без ног

23.06 / Мнение: Народ имеет тех депутатов, которых заслуживает

27.06 / Мнение: Хватит травить председателя избиркома: квартиру выиграла честно, но не получит

01.07 / Мнение: Лучшие их худших

16.05 / Ученые обнаружили метод лечения опухолей мозга иммунотерапией

08.07 / Личное: Можно ли оправдать пьянство?

16.07 / «В моем лесу живет что-то большое и страшное»

14.07 / Поклонников Юлии Началовой возмутила фотосессия ее подруги на могиле певицы

26.05 / «Фронт покатился»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска