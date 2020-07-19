Профессор: Самой эффективной защитой от коронавируса в метро является маска и антисептик

19.07.2020, 13:53, Разное

Самой эффективной защитой от заражения коронавирусном в метро является маска и антисептик. Об этом заявил профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун.

Эксперт прокомментировал предложение власти Южной Кореи поставить бесконтактные турникеты в метро. По его мнению, существуют более действенные способы защитить пассажиров от заражения. Оказалось, бесконтактные технологии в метрополитене не могут обезопасить граждан, так как степень защиты турникетов минимальная и чересчур поверхностная. Однако для действительно эффективной борьбы с коронавирусом пассажирам лучше пользоваться защитными масками, считает специалист. Также при выходе из метро очень важно использовать антисептик, информирует Слово и Дело.

Профессор отметил: изначально необходимо поработать над тем, чтобы все пассажиры во время пребывания в вагоне метро были в масках, а сразу после выхода из него мыли руки или использовали дезинфицирующее средство.