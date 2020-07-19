Папа Франциск призвал к мирному разрешению конфликта Армении и Азербайджана

19.07.2020, 13:48, Новости дня

Папа Римский Франциск призвал при помощи диалога достичь мирного урегулирования существующих противоречий между Арменией и Азербайджаном.

«С озабоченностью я слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном», – сказал он, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

Понтифик пообещал молиться за семьи погибших в ходе вооруженных столкновений. Он также выразил надежду, что при содействии международного сообщества «посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов», передает РИА «Новости».

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля, там произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. После Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией.

В Армении заявили, что для Еревана является приоритетным устранение препятствий на пути к мирному процессу на границе с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.



