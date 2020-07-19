Умер испанский писатель Хуан Марсе

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19.07.2020, 13:30, Новости дня

В Барселоне в возрасте 87 лет ушел из жизни испанский писатель Хуан Марсе, сообщило литературное агентство Carmen Balcells.

Хуан Марсе родился 8 января 1933 года в Барселоне. Он считается писателем «барселонской школы» и «поколения пятидесятых годов» – писателей, прославившихся после гражданской войны в Испании.

Среди его наиболее известных романов «Запертые с одной игрушкой», «Последние вечера с Тересой», «Темная история кузины Монтсе», «Любовные песни в клубе Лолиты» и множество других.

Произведения Марсе ставили на театральной сцене и экранизировали. Он обладатель престижной в сфере литературы премии Мигеля де Сервантеса.

Ранее сообщалось о смерти на 99-м году жизни писателя-фантаста Евгения Войскунского.





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