Умер испанский писатель Хуан Марсе
19.07.2020, 13:30, Новости дня
В Барселоне в возрасте 87 лет ушел из жизни испанский писатель Хуан Марсе, сообщило литературное агентство Carmen Balcells.
Хуан Марсе родился 8 января 1933 года в Барселоне. Он считается писателем «барселонской школы» и «поколения пятидесятых годов» – писателей, прославившихся после гражданской войны в Испании.
Среди его наиболее известных романов «Запертые с одной игрушкой», «Последние вечера с Тересой», «Темная история кузины Монтсе», «Любовные песни в клубе Лолиты» и множество других.
Произведения Марсе ставили на театральной сцене и экранизировали. Он обладатель престижной в сфере литературы премии Мигеля де Сервантеса.
Ранее сообщалось о смерти на 99-м году жизни писателя-фантаста Евгения Войскунского.
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