КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме. Боевики осуществляют пропуск по спискам

19.07.2020, 13:25, Новости дня

Руководство операции Объединенных сил, в том числе и Государственной пограничной службы предоставляет возможность пропуска людей через КПВВ “Станица Луганская”, “Марьинка” и “Новотроицкое” в определенное время. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

“Вместе с тем от трехсторонней контактной группы мы знаем, что боевики осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что боевики могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок”, – говорится в сообщении.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска “Марьинка” и “Станица Луганская”, прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ “Новотроицкое”. С 28 июня руководство террористической организации “ДНР” ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.