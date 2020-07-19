Чемодан с телом пенсионерки обнаружили в лесу в Подмосковье

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19.07.2020, 13:16, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Сергиевом Посаде тела пожилой женщины в чемодане, сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

«Следователем следственного отдела по г. Сергиеву Посаду ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неустановленной женщины (ч.1 ст. 105 УК)», – передает сообщение СК РИА «Новости».

По предварительным данным, 18 июля грибники нашли в лесу около железнодорожной станции Радонеж туристический чемодан с телом неустановленной пожилой женщины с резко выраженными гнилостными изменениями.

«К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК РФ по Московской области осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, принимаются меры к установлению личности женщины», – добавили в ведомстве.

Расследование дела продолжается.

Ранее суд приговорил жителя Подмосковья Максима Гареева к девяти годам лишения свободы за убийство блогера Екатерины Семочкиной, чье тело мужчина спрятал в чемодане.





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