Раскрыты особенности секса для омоложения у древних греков, индийцев и китайцев

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19.07.2020, 13:09, Разное

Древние китайцы, индийцы и греки считали интимные отношения хорошим средством для омоложения. Ученые раскрыли особенности такого секса для укрепления здоровья и продления жизни.
Как пишет «Слово и дело», древние народы, населявшие современные территории Индии, Китая и Греции придавали большое значение половой сфере. Сексуальные отношение включали ряд особых ритуалов, превращавших их, согласно верованиям тех времен, в настоящую панацею от влияния времени.

Как оказалось, греческие мужчины пожилого возраста вступали в интимную связь с молодыми девушками. Связь с девственницей, как считали древние жители Эллады, помогает остановить старение благодаря разнице возрастов.

Жители Индии издавна практиковали тантрический секс, что укрепляло не только телесное здоровье, но и духовное. Причем вначале он был настоящим секретом жрецов и воинов и только потом получил распространение по всей стране. Для достижения высших целей во время интимных отношений индийские мужчины и женщины вместе медитировали. Это, как говорят ученые, обостряло тактильные ощущения, а также освобождало сознание партнеров.

К гармонии стремились и в Древнем Китае, по местным верованиям, особенностями секса для омоложения здесь было продолжительное слияние женского и мужского тел. Благодаря этому китайцы всегда хранили душевное равновесие и физическое благополучие.





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