Стали известны подробности пребывания отечественных звёзд на фестивале «Славянский базар»

19.07.2020, 12:53, Разное

Впервые после введения режима самоизоляции звёзды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Филипп Киркоров, Анна Семенович, Митя Фомин и др. отправились за границу. Так, стали известны подробности их пребывания в Витебске, на Международном фестивале искусств «Славянский базар».

Филипп Киркоров прибыл на место на частном самолете, Анна Семенович воспользовалась спальным вагоном поезда «Москва-Витебск», Митя Фомин и Дмитрий Губерниев приехали в обыкновенном купе, а Родион Газманов – на красном автомобиле, предоставленном ему для тест-драйва.

Знаменитости остановилась в трехзвёздочном отеле «Лучеса». В номере делюкс поселился Киркоров, который даже взял с собой личного повара, тогда как остальные знаменитости устроились в более простых апартаментах.

Стоит отметить, что король российской эстрады воспользовался услугами гостиничного ресторана единожды, заказав оттуда жареные ребрышки. Анна Семенович предпочла рыбу. В первый раз она остановила свой выбор на форели с лимоном, приготовленной на огне. Стоимость блюда составила 1035 рублей. Во второй раз артистка взяла сёмгу со сливочным маслом за 615 рублей, информирует teleprogramma.pro.

Музыканты не стали скрывать тот факт, что эта поездка для них – настоящее событие, ведь они впервые за долгое время смогли выбраться за границу, хоть и на территорию бывшего СССР. Об этом говорят публикации на страницах знаменитостей в соц. сетях.