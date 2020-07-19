 

Намерение Нурмагомедова провести защиту титула в 2020 году подтвердил его менеджер

19.07.2020, 12:30, Разное

Хабиб Нурмагомедов все же выйдет на поединок с Джастином Гэтжи в 2020 году. Намерения спортсмена подтверждает его менеджер Али Абдель-Азиз.
Как пишет Newinform, после трагедии в семье российского борца он все же нашел в себе силы вернуться к боям. Компания Dominance MMA, занимающаяся менеджментом Нурмагомедова, запланировала поединок уже на текущий год.

Сейчас спортсмен переживает после потери отца, Абдулманапа Нурмагомедова, долгое время тренировавшего будущего чемпиона UFC. Однако это не изменило его планов на покорение новых вершин в спорте. Таким было пожелание умершего, который скончался из-за заражения коронавирусом в 57-летнем возрасте.

Кроме того, Хабиб Нурмагомедов может быть не откажется и от боя-реванша с Конором Макгрегором. Однако, по мнению Абдель-Азиза, для этого последнему необходимо будет сначала сразиться с Махачевым.





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