Легендарный российский актер Василий Ливанов отмечает свое 85-летие

19.07.2020, 12:30, Разное

Сегодня, 19 июля, отмечает 85-летний юбилей Василий Ливанов, народный артист РСФСР. Легенда советского и российского кинематографа раскрыл секрет своего голоса, ставшей его «визитной карточкой».

Как пишет Nation-News, артист, режиссер и автор не одного сценария к отечественным картинам отметит праздник в кругу близких. В загородном доме с ограниченным кругом гостей приходится проводить юбилей из-за ограничений, вызванных коронавирусом.

Сейчас, как пояснил сам Василий Ливанов, он несколько изменил имидж вдали от городской суеты. Артист отрастил волосы и не спешит брить бороду. Однако традициям любимого праздника он решил не изменять, собрав в гости родных людей.

Визитной карточкой Ливанова стала роль Шерлока Холмса в фильмах по произведениям Артура Конан Дойла. Всего в карьере Ливанова более четырех десятков фильмов, а образ знаменитого сыщика признан одним из лучших «Холмсов» в мире. Также Василий Борисович является режиссером ряда картин и автором сценариев.

Первая же роль им была сыграна на большом экране в далеком 1959 году. Интересно, что тогда из-за погодных условий он потерял на некоторое время голос. Именно роли геолога в фильме «Неотправленное письмо» он обязан характерной хрипотцой, по которой его легко узнают далеко за пределами России.