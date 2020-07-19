 

Эмилия Кларк встречается с экс-бойфрендом актрисы Ребекки Фергюсон: фото пары

19.07.2020, 12:22, Разное

Звезда “Игры престолов” Эмилия Кларк не любит делиться подробностями своей личной жизни, обычно за нее это делают папарацци. Так случилось и на днях, когда актриса была замечена на прогулке в парке Лондона в компании таинственного незнакомца. Но таинственным он был до поры до времени, пока его личность не рассекретил Daily Mail. Оказалось, что 33-летняя исполнительница роли Матери драконов встречается с помощником режиссера по имени Том Тернер.

Том Тернер и Эмилия Кларк По данным СМИ, Тома, работавшего над такими проектами как “Изгой-один. Звездные войны: Истории” и “Ангелы Чарли”, связывали отношения с 36-летней актрисой Ребеккой Фергюсон. Причиной расставания, если верить источникам, стала “разница в возрасте”. С Кларк они сблизились якобы из-за любви к собакам:

Эмилия и Том действительно вместе, он очень увлечен ею. Он привык тусоваться с актерами A-листа, такая уж у него работа.

Том ТернерТом ТернерВ мае этого года Эмилия заявила в интервью, что одинока, отметив, что в качестве спутника жизни рассматривает кого-то, кто не относится к актерству:

Я не замужем, открыта к знакомствам. Раньше я встречалась с актерами, но сейчас не хотела бы.

В прошлом году стало известно, что Эмилия рассталась со своим бойфрендом – режиссером фильмов “Силиконовая долина” и “Легион” Чарли МакДауэллом. Они встречались около года, впервые папарацци заметили пару во время утренней воскресной прогулки в районе Венис, Лос-Анджелес, в ноябре 2018-го.

Чарли МакДауэлл и Эмилия Кларк





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