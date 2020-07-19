Мнение: ВЕСТИ С БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА I-Й ГИБРИДНОЙ МИРОВОЙ: ВЫБОРЫ. ПРАВДА О ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ

19.07.2020, 12:13, Разное



Мне пишут:

«ВЫБОРЫ. ПРАВДА О ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ. Не хотела писать этот пост, потому что реально рискую. Есть много постов на тему фальсификации выборов, пишут про вбросы, схемы, какие-то формулы.

Все гораздо проще: бюллетеней на участок выдается как минимум в 2 раза больше чем голосующих. Вся фальсификация происходит накануне основного дня выборов: председатель и секретарь заранее "голосуют" за избирателей участка, тупо заполняют бюллетени, ставят за нас галочки и крестики. Цифры им доводит ТИК, сответственно ТИКу цифры скорее всего доводит ЦИК. Доводится все: процент явки, количество голосов за каждого кандидата и т.д. Там только одна по сути реальная цифра – это количество проголосовавших досрочно, только количество, но не их голоса. Все складывается в пачки, опечатывается, как положено и с самого утра в основной день голосования, еще до открытия участка прячется в милицейской машине, в которой после закрытия участка председатель и секретарь едут в ТИК. Все, фальсификация уже случилась, "выборы" уже в кармане, осталось только поработать со списками избирателей.

Все, что дальше происходит в основной день выборов – это картинка, теарт, не более того. Даже члены комиссии не в курсе происходящего, знают только председатель и секретарь. Членов комиссии привлекают к фальсификации только в том случае, если провальная явка. Если по явке картина не складывается, для обмана наблюдателей используются "карусели", как мы наблюдали на ДанаМолл со сбором подписей. Работников исполкома катают по кругу на автобусах по всем избирательным участкам района, о чем заранее предупреждают по телефону председателя УИК. Они приходят толпой, суетятся, создают видимость явки, им выдают бюллетени (вот в этом моменте к фальсификациям приобщают рядовых членов УИК – их заставляют выдавать этим карусельщикам бюллетени), еще раз повторю бюллетеней в УИК дают очень много, и все они на контроле у председателя. По окончании голосования происходит фиктивный подсчет. Члены УИК конечно же считают правильно и сообщают секретарю реальные цифры. Но секретарь только делает вид, что что-то складывает, считает на калькуляторе, в протокол он записывает те цифры, которые заранее доведены. Потом председатель делает вид что формирует пачки, опечатывает их и т.д. Все реальные пачки, где стоят наши с вами галочки и крестики, тоже отвозят в ТИК, что они там с ниси делают, мне не известно, может они анализируют потом реальные результаты. В ТИК также едут реальные списки избирателей с их оригинальными подписями, вот их в УИК никак не фальсифицируют, допускаю, что дальше с ними работают в ТИКе, должны же они привести эти списки в соответствие с заявленной явкой. Вот как-то так. На самом деле все просто, никто не заморачивается никакими формулами. Как видите, схема безотказная, что при такой схеме может зафиксировать наблюдатель. НИЧЕГО. К тому же на этих выборах явка сама по себе ожидаемо будет большой, так что им даже "карусели" не придется устраивать и соответсвенно привлекать к фальсификациям рядовых членов УИК.»

Вместе победим!

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