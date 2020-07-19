Mazda выдала за новую модель скопированный у Toyota микроавтобус

19.07.2020, 12:09, Разное

На рынке микроавтобусов появилась обновленная Mazda Bongo, которая, как отмечают эксперты, скопирована у идентичной модели компании-конкурента. Новую модификацию отличают от Toyota Town Ace только шильдики.

Как пишет «Инфореактор», пятиместная машина от Mazda, по сути, является рестайлинг-версией минивэна Toyota. Интересно, что ни Bongo Van, ни грузовой машины Bongo Truck с грузоподъемностью до 0,8 тонн на зарубежных рынках не ожидается, купить их можно будет только в Японии.

Работает Mazda Bongo на бензиновой силовой установке в 97 лошадиных сил с четырехцилиндровым безнаддувным мотором. Дополняет их четырехступенчатая «автоматика» либо механическая коробка передач на 5 скоростей.

Базовая комплектация с минимумом опций предлагает только задний привод. В длину однообъемник при этом не превышает 4,065 метра. Также производитель предлагает небольшого объема рефрижератор.