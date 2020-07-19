 

В ЕС призвали выработать нормы для борьбы со второй волной пандемии

19.07.2020, 12:08, Новости дня

В рамках саммита глав государств и правительств Евросоюза должны быть выработаны единые нормы для всего сообщества для эффективной борьбы со второй волной пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Мы должны помнить, что пандемия не закончилась. Есть много признаков, что осенью нас ждет вторая волна. Поэтому я предложил принять, и продолжаю на этом настаивать, что нам необходим общий медицинский протокол, который позволит унифицировать все эпидемиологические меры во всех странах ЕС. Мы должны быть готовы к тому, что следующие шесть месяцев будут очень сложные», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что вырабатываемая Евросоюзом стратегия не допустит нового введения глобального карантина и остановки экономики ЕС в случае второй волны пандемии.

При этом Иран уже  столкнулся со второй волной коронавируса. Так, с 14 июня началась новая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции страны, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Облигации России: интерес инвесторов не утихает

13.07 / Квят: Русские не встают на колено просто так

02.06 / ВВС России получат новые Су-34 – модернизированные с учётом сирийского опыта

14.05 / Нардеп Кравчук о культурном сборе: Это не дополнительный налог, а уменьшение НДС, чтобы стимулировать креативную индустрию и вывести ее из тени

20.05 / Англоязычный портал не включил Овечкина в число лучших российских игроков НХЛ

23.06 / Изнасилование в Кагарлыкском отделе полиции. Следствие изменило квалификацию преступления

05.06 / Глава Пентагона приказал военным подразделениям покинуть округ Колумбия

16.06 / Little Big отреагировали на обвинения в плагиате

17.06 / Москва объяснила подоплеку нового статуса Украины в НАТО

21.05 / В Бишкек из Оренбурга спецрейсом доставили 164 застрявших в России граждан Кыргызстана, остальных вывезут автобусами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска