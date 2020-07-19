«Нигерийские письма» от Билла Гейтса

19.07.2020, 12:02, Разное

Кто устроил самую шумную криптоаферу в твиттере?

15 июля 2020 года Twitter подвергся беспрецедентной по масштабу и резонансу хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к счетам более 300 пользователей социальной сети, в том числе публичных личностей (Илон Маск, Джеф Безос, Барак Обама, Билл Гейтс, Джо Байден, Канье Уэст) и известных компаний (Apple, Uber и проч.). Во взломанных аккаунтах появились одинаковые твиты.

Звезды мирового масштаба обратились к своим подписчикам с такой речью: «COVID-19 побудил меня вернуть долг обществу. Все биткоины, присланные на мой адрес ниже, вернутся каждому обратно с удвоением суммы. Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000! Это продлится только 30 минут. Удачи!»

Со взломанных аккаунтов рядовых пользователей разошлась слегка модифицированная фактура: «Мы стали работать вместе с CryptoForHealth и возвращаем обществу 5000 биткоинов. Подробности по линку ниже».

Сайт несуществующей компании CryptoForHealth появился в интернете непосредственно в день взлома. На его единственной странице эксплуатировалась все та же тема, приукрашенная давно набившей оскомину криптовалютной патетикой:

«Мы верим, что блокчейн и биткоин сделают мир открытым и справедливым. Существующая финансовая система устарела, а COVID-19 нанес существенный урон традиционной экономике. Желая помочь в эти трудные времена для COVID-19 (сохраняю грамматическую абракадабру оригинала — это важно для наших выводов. — С. Г.), Huobi, Kucoin, Kraken, Gemini, Binance, Coinbase & Trezor (крупнейшие криптобиржи и чешский производитель аппаратного криптовалютного кошелька. — С. Г.) стали партнерами для возврата обществу. Мы решили провести раздачу 5000 биткоинов. Для участия вам нужно отправить от 0,1 до 20 биткоинов на указанный адрес, и мы сразу же отправим обратно от 0,2 до 40 биткоинов на адрес, с которого вы произвели оплату… Участвовать можно только один раз».

Вот такая приключилась безумная акция, от которой пострадали Twitter, репутация криптоэкономики (ей, впрочем, не привыкать), а также незначительное число доверчивых идиотов, которые повелись на примитивную разводку и отправили деньги.

Казалось бы, о чем тут можно говорить? Очередная криптоафера, которую не различить под микроскопом на фоне грандиозных хищений, которые тянутся гадким шлейфом за криптой 24 часа в сутки 365 дней в году.

Цифры для ориентира: в 2020 году (то есть за неполные 7 месяцев) в криптоэкономике было украдено — только вдумайтесь в эту цифру! — 1 миллиард 200 миллионов долларов.

На таком фоне аферу 15 июля даже как-то неудобно оцифровывать: на биткоин-адрес мошенников в общей сложности поступило 12,86 биткоина (по курсу сегодня — 117 тысяч 770 долларов). Всего было совершено 392 перевода, из которых большая часть — это монеты, которые аферисты гоняли туда-сюда между собственными биткоин-адресами для симуляции активности: предполагалось, что доверчивые идиоты решат, что они не одиноки, и потому с большей легкостью расстанутся с деньгами.

Не обошлось, конечно, и без персонажей «Кунсткамеры»: с 17-ти биткоин-адресов мошенникам перевели по 1000 долларов и более, а какой-то японец даже умудрился отправить биткоинов на 40 тысяч долларов.

Иными словами, на мошенничество повелось в лучшем случае пару сотен человек. Притом что только у одного Барака Обамы 120 млн подписчиков. У Илона Маска — 37 млн. У Билла Гейтса — 51 млн.

Мы можем гордиться Homo sapiens: у рода человеческого однозначно выработан стадный иммунитет на «нигерийские письма».

Такова фабула этой истории. Поговорим теперь о том, что делает ее безумной. Начну с того, что сразу бросается в глаза.

Очевидно, что это Parturient montes, nascetur ridiculus mus (разрешаются от бремени горы, а рождается смешная мышь). Монетизация взлома частных аккаунтов в социальных сетях публичных личностей и компаний, оказавшихся в руках хакеров, потенциально может исчисляться миллиардами долларов. На самый скромный случай — сотнями миллионов. Но никак не 117 тысячами.

Фото: Reuters

Забавно, что Джастин Сан, аккаунт которого в твиттере тоже оказался взломанным (читатели «Новой» уже познакомились с этим персонажем, купившим в свое время обед с Уорреном Баффеттом), предложил вознаграждение в 1 млн долларов тому, кто выведет на след хакеров.

С позволения читателей я не буду вдаваться в детали по-настоящему доходной монетизации взлома (тем более что это и неэтично), а задам лишь диапазон для разгула фантазии.

Представьте себе, что накануне хакерской атаки через множество подставных брокерских счетов вы скупаете колл-опционы на акции Tesla, а через пару-тройку дней твитите от имени Илона Маска из его аккаунта: «Дорогие земляне! С величайшей гордостью и счастьем сообщаю вам, что ученые нашей компании нашли лекарство, полностью излечивающее от … (тут можно подставить что угодно — от рака до коронавируса)!»

Одновременно можно проделать такую же операцию и с ценными бумагами Apple или Amazon, чьи аккаунты были взломаны. Доход от любого подобного твита будет исчисляться миллионами.

А можно было написать что-нибудь политическое от имени, скажем, Барака Обамы. Или устроить новую торговую войну с Китаем, твитнув с аккаунта Дональда Трампа. Я нисколько не фантазирую: судя по той информации, которая стала известна, у злоумышленников была возможность использовать любой аккаунт в Твиттере, какой бы они ни пожелали.

Наконец, взлом можно было монетизировать и более кулуарно. Доступ к аккаунтам давал злоумышленникам возможность читать и личную переписку пользователей (т.н. DM, direct messages, прямые сообщения).

Наверняка, скажем, в переписке Билла Гейтса и Ким Кардашьян обнаружилось бы что-то, что можно было бы удачно продать самим авторам в обмен на отказ от обнародования информации.

Ничего подобного хакеры не сделали. Вместо этого устроили пошлое представление, на которое к тому же никто не повелся. Почему так?

Из описанного выше мы можем сделать один из двух выводов: либо извлечение денежной прибыли не являлось подлинной целью взломов, либо взломщики сами были идиотами похлеще простофиль, отправивших им свои биткоины.

Рассмотрим оба этих сценария. Вариант первый: взлом аккаунтов твиттера делался не ради денег, а ради чего-то иного. Чего?

В первые часы после инцидента в Сети интенсивно обсуждалось два сценария: атака была осуществлена для дискредитации компании Twitter, либо атака была направлена на криптоэкономику.

Гипотезу дискредитации Twitter активно развивали конспирологические мыслители, выстроившие замысловатую причинно-следственную связь: в последнее время глава Twitter Джек Дорси взял моду стыдливо прикрывать твиты Дональда Трампа фиговым листком с предупреждением о распространении фейковой информации, а злопамятный и мстительный ПОТУС (POTUS, President of the United States) такие вещи не прощает. Соответственно, взлом был заказан чуть ли не самим Белым домом, для того чтобы поставить на место попутавшую берега корпоративную лавку.

В подтверждение конспирологической гипотезы вроде бы говорит и письмо с «выражением глубокой обеспокоенности», которое сенатор Джошуа Хоули поспешил отправить Джеку Дорси.

Допускаю, что в ближайшее время за письмом последуют и сенатские слушания, тем более что поводов для вмешательства государства хоть отбавляй. Чего стоит один тот факт, что никакого взлома пользовательских аккаунтов в прямом смысле слова не было. Хакеры, по признанию самого Twitter, получили доступ к терминалу одного из сотрудников компании с помощью приемов «социальной инженерии». Иначе говоря, просто выманили у сотрудника логин и пароль, а затем, уже через его компьютер, вошли в аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска и остальных «пострадальцев».

Тут напрашивается вопрос, тянущий даже не на сенатские слушания, а на уголовное дело:

каким, собственно, образом через терминал сотрудника Twitter можно входить в аккаунты пользователей?!

Причем не просто входить, а еще и твитить от имени владельца аккаунта? Получается, сотрудники Twitter имеют доступ ко всему, в том числе и к частной переписке…

Через несколько часов после взлома в твиттере стали появляться скриншоты с изображением служебного терминала с открытыми в нем аккаунтами пользователей. Теми самыми, откуда ушли твиты с предложением присылать биткоины в обмен на обещание их удвоения.

Сотрудники Twitter ринулись удалять скриншоты по понятным соображениям: лучшего доказательства пародийности защиты переписки и персональных данных клиентов вообразить себе невозможно.

Было, однако, уже поздно: скриншоты разошлись по свету, и теперь, если будет доказано, что это не фотошоп (я лично думаю, что все-таки фотошоп), судебные групповые иски Twitter обеспечены.

Одним словом, гипотезу об организации взлома ради дискредитации компании Twitter формально списывать со счетов нельзя, однако существуют нюансы в поведении взломщиков (о них — чуть позже), которые заставляют относиться к данной гипотезе скептически.

Вторая версия — дискредитация криптоэкономики — не выдерживает критики, потому что невозможно дискредитировать то, что и так давно дискредитировано. Лишь наивные крипторомантики могут думать, что мир забыл о том, что в период с 2016 по 2018 год 9 из 10 проектов, выходящих с ICO (первичным предложением монет), оказались мошенничеством и воровством. Мир ничего не забыл и не простил.

Как следствие — сегодня со словом «биткоин» в сознании подавляющего большинства обывателей не ассоциируется ничего, кроме «мошенничества», «подпольной торговли наркотиками», «отмывания преступных денег», «ухода от налогов», «финансирования терроризма и педофилии».

Разумеется, подобные клише — гиперболизация и передергивание, однако об этом догадываются лишь серьезные и ответственные люди, находящиеся внутри самой криптоиндустрии. Снаружи ситуация, к сожалению, видится по-прежнему в весьма неприглядном свете.

Фото: Reuters

В подобном контексте криптоэнтузиастам (к коим причисляю и себя самого) желательно сосредоточиться на реабилитации отрасли в глазах общественного мнения, а не на высокопарных рассуждениях о том, что «взлом Twitter в очередной раз продемонстрировал ненадежность централизованных систем безопасности».

Предположим, однако, что взломщики искренне пытались заработать на простодушии «буратин». При этом, как я сейчас продемонстрирую читателям, они сами проявили себя «буратинами» в еще большей степени. Насколько большей?

Настолько, что арест горе-взломщиков, на мой взгляд, — это даже не вопрос дней, а вопрос часов.

Начну непосредственно с провернутой махинации. Само по себе «удвоение биткоинов» не имеет ни малейшего отношения ни к биткоинам, ни к криптоэкономике. Иммунитет человечества к «нигерийским письмам» я поминал не всуе: взлом Twitter — современная импровизация на тему хрестоматийной разводки, которую я подробно описал 16 лет назад в двухтомнике «Великие аферы ХХ века».

ПРОДОЛЖЕНИЕ