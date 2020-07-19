 

Якушев призвал опустить цены на жилье в России

19.07.2020, 11:53, Разное

Возглавляющий Министерство строительства Владимир Якушев призвал опустить стоимость жилья в России. Основной причиной снижения цен, по мнению политика, должна быть пандемия коронавируса.
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил чиновникам воспользоваться данной возможностью для того, чтобы решить жилищный вопрос. При этом Владимир Якушев говорит о том, что с этой целью необходимо опустить среднюю стоимость «квадрата». Чтобы запустить на рынке недвижимости изменения в лучшую сторону, себестоимость жилья должна уменьшаться. Министр также предположил, что для снижения цен нужно сделать административные процедуры более простыми, а также уменьшить процентные ставки.

Кроме того, Якушев подчеркнул: на данный момент происходит внедрение новых технологий в строительную сферу. Они, в свою очередь, будут способствовать реализации вышеупомянутых шагов, пишет ГлобалМСК.ру.

Аналитики допускают, что пандемия приведёт к уменьшению объемов строительства на 10%, а заинтересованность в покупке недвижимости снизится на 50%.





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