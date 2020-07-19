Эксперты составили ТОП-5 автомобилей для пенсионеров на любой вкус и кошелек

19.07.2020, 11:53, Разное

Эксперты автопрома составили ТОП-5 лучших автомобилей для пенсионеров. В рейтинг вошли модели на любой кошелек и вкус.

Самый бюджетный по стоимости российский седан Lada Granta обойдется не более чем в полмиллиона рублей. При этом при покупке автосалоны нередко предлагают пожилым людям скидки, что позволит сэкономить еще 20-50 тысяч. Запчасти к нему вполне доступны по цене, как и ремонт, при том, что в первые три года после приобретения машина точно не будет в нем нуждаться. Даже спустя 5 лет Granta не сильно потеряет в цене.

Менее 300 тысяч рублей стоит Almera Classic от японской Nissan, в модели гармонично соединены стоимость, качество и технологичность. Кроме того, в продаже есть оцинкованные версии, а вместо ремня ГРМ здесь используется цепь. Многие модификации также оснащены электроподогревом сидений и кондиционером.

Внедорожник Lada 4×4 часто покупают для выездов на дачу, на охоту или рыбалку. Для экономии можно остановить выбор на модели с тремя дверьми, старые машины и вовсе могут стоить от 60 тысяч рублей.

Вместительная Lada Largus хороша для поездок на природу, за город. Транспортное средство можно использовать также и для перевозки строительных материалов или инструментов. Этот универсал дороже предыдущей модели, его ценник начинается от 640 тысяч, однако все вложенные средства окупают с лихвой.

От 34 тысяч рублей стоит ВАЗ 2104 с пробегом, однако эксперты советуют приобретать такой автомобиль с ценником от 90 тысяч. Универсал имеет высокую грузоподъемность, однако здесь нет рулевого гидроусилителя. Легендарная машина очень хороша в условиях средних широт РФ и успешно совмещает цену и качество, доступные для любого кошелька.