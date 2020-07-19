Личное: Не пора ли вам домой?

19.07.2020, 11:32, Разное

В Закавказье, как вы наверняка слышали, опять война. Кто на кого напал, никто не знает, да и хрен разберёшь — армянская армия убила несколько военнослужащих Азербайджана.

Красивая вице-президент из Баку Мехрибан Алиева, жена президента, назвала погибших шахидами — святыми воинами.



Фото: Соцсети

Да, так и сказала: наше дело правое, и Б-г с нами, хотя лично я с трудом себе представляю Б-га, который должен жалеть азербайджанцев больше армян.

Казалось бы, нам-то какое дело до их Карабаха? Совершенно верно, дела нет, но только до тех пор, пока представители враждующих республик не стали выяснять отношения в нашей столице.

Азербайджанцы заблокировали армянских торговцев на рынке Фуд Сити.

«Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве».

Вышли к ресторану с говорящим названием Армения в Москве. Ну, мол, конец дружбе — будем и тут воевать, но в висок кулаком получил почему-то наш полицейский!

«18-летний азербайджанец напал на полицейского у ресторана “Армения” в Москве».

Я повторю — фиг его знает, кто прав там на юге. Но я искренне не понимаю, какого хрена устраивать разборки в столице нашего государства?



Фото: Соцсети

И армяне, и азербайджанцы в России — гости. Дорогие гости, которых мы все с вами любим. Они продают вкусные фрукты на рынке, делают прекрасный шашлык-машлык, зарабатывают на нас деньги, но на этом — всё.

Как и любые другие гости, они обязаны соблюдать наши законы и главное правило — жить мирно. Мы их пустили, чтобы нам было приятно, но если люди устраивают в гостях драку, их нужно спустить с лестницы вон.

Дорогая Мехрибан — утихомирь своих соотечественников. И Паршинян, президент Армении, тоже обязан прекратить безобразия. По-моему, вы нихрена не врубаетесь, что ваши разборки — это ваши разборки, а если в них влезет Россия, то вам всем не покажется мало.

В России нет и не должно быть межнациональных конфликтов. Наша страна — не место для них.

Мы победили фашизм, нам этой мерзости уже хватило. Люди любой национальности у нас в стране должны жить в мире, чувствовать себя в безопасности, а если кто-то этого не понимает, хочет воевать друг с другом, то что они делают у нас?

Я не хочу видеть на улицах нашей столицы дерущихся и враждующих друг с другом армян и азербайджанцев. Наша полиция, миграционная служба обязаны это пресечь.

Согласны? Что, по-вашему, должна сделать Россия?