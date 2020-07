В Черное море войдет эсминец ВМС США

Ракетный эсминец Porter класса Arleigh Burke ВМС США начал свой транзит в направлении Черного моря. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США на своей странице в Twitter.

Корабль будет участвовать в международных учениях Sea Breeze 2020.

BREAKING: #USSPorter is on its way to the #BlackSea to participate in the 20th iteration #ExerciseSeaBreeze and in support of our @NATO Allies And partners!#ExerciseSeaBreeze #SeaBreeze2020 #СіБриз2020 pic.twitter.com/TEptYaspg4

— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 19, 2020

Это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года, сообщается в релизе Шестого флота ВМС США.

“Наше участие в многонациональных учениях, таких, как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы”, – заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий шестым флотом США.

8 июля сообщалось, что в Черное море вошли четыре корабля противоминной группы НАТО №2 Standing NATO Mine Counter Measures Group Two (SNMCMG2).

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях. Среди этих учений были и украинско-американские Sea Breeze 2020.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2019 году Sea Breeze проходили с 1-го по 12 июля, в них приняли участие военные корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции. Было задействовано 33 корабля и 27 летательных аппаратов.