 

Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине

19.07.2020, 11:11, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться в президенты США, проведет свое первое мероприятие в рамках президентской кампании в Южной Каролине. Об этом 18 июля сообщило Politico со ссылкой на документ кампании.

По информации издания, мероприятие пройдет в городе Норт-Чарлстон в Exquis Event Center. Попасть туда смогут только зарегистрированные участники. Они будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США  и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании. 

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Путин обсудил с Совбезом конфликт Армении и Азербайджана

20.06 / Бывший украинский военный планировал теракты в Луганской области – Офис генпрокурора

11.07 / Пытавшийся украсть Хартию вольностей из собора в Солсбери британец получил срок

05.07 / В мире: Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

19.06 / Индия может купить партию российских истребителей

15.06 / Негативные мысли приводят к слабоумию

20.06 / Исследование показало — коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

19.06 / Нарышкин подчеркнул невозможность управлять миром из Вашингтона

25.06 / 32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ “Новотроицкое”, у них нет смартфонов для установки “Дій вдома”

09.07 / Стало известно об участии в беспорядках в Белграде наемников из американской Blackwater

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска