Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине

19.07.2020, 11:11, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться в президенты США, проведет свое первое мероприятие в рамках президентской кампании в Южной Каролине. Об этом 18 июля сообщило Politico со ссылкой на документ кампании.

По информации издания, мероприятие пройдет в городе Норт-Чарлстон в Exquis Event Center. Попасть туда смогут только зарегистрированные участники. Они будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома.

Associated Press сообщало, что остается неясным, действительно ли Уэст собирается участвовать в выборах. В частности, он уже пропустил крайние сроки для регистрации в нескольких штатах.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.