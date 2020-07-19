 

В Киеве за сутки с COVID-19 госпитализировали 13 человек

19.07.2020, 11:11, Новости дня

Число киевлян, у которых выявили коронавирусную инфекцию, за сутки увеличилось на 87 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Среди вновь выявленных заболевших: 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 39 мужчин от 19 до 62 лет и четверо мальчиков в возрасте от одного до 16 лет.

Госпитализировали за сутки 13 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 128 человек, выздоровели – 2366.

Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (18), Печерском (14) и Днепровском (11) районе.

По всей стране по состоянию на утро 18 июля общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 842, из них выздоровели 30 879 человек, 1485 скончались. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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