Мнение: Последствия Джорджа Флойда

19.07.2020, 11:10, Разное

Последствия протестов в США с точки зрения распространения коронавируса. Выглядит как та самая пресловутая "2-я волна", которой стращали последние месяцы.

Последние пару недель США успешно обновляют антирекорды по заболеваемости.

Демократическая партия США естественно заявляет, что в этой национальной катастрофе виноваты не протесты, а администрация Трампа, которая не может компетентно бороться с эпидемией, но вот придет Байден и сразу все наладится.