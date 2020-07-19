Мнение: Последствия Джорджа Флойда
19.07.2020, 11:10, Разное
Последствия протестов в США с точки зрения распространения коронавируса. Выглядит как та самая пресловутая "2-я волна", которой стращали последние месяцы.
Последние пару недель США успешно обновляют антирекорды по заболеваемости.
Демократическая партия США естественно заявляет, что в этой национальной катастрофе виноваты не протесты, а администрация Трампа, которая не может компетентно бороться с эпидемией, но вот придет Байден и сразу все наладится.
Источник: Colonel Cassad
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